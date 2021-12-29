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Михайлюк набрал 9 очков в матче с Филадельфией

Баскетбол
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Его команде это не помогло

Михайлюк набрал 9 очков в матче с Филадельфией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто на домашней арене проиграл Филадельфии и отдалился от зоны плей-офф.

Украинский защитник Рэпторс Святослав Михайлюк вернулся на скамейку запасных – за 29 минут он набрал 9 очков (3 из 6 с игры, 2 из 4 трехочковых, 1 из 1 с линии штрафных) и отдал 3 результативных передачи. Показатель полезности Михайлюка составил «+1».

В сезоне 2021-2022 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,8 очка и 2,6 подбора.

Торонто – Филадельфия 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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