Михайлюк набрал два очка в матче с Нью-Йорком

Торонто на пустой домашней арене разобрался с ослабленным Нью-Йорком и закрепился на 10-й позиции в Восточной конференции.

Святослав Михайлюк провел на площадке почти 10 минут – украинец набрал 2 очка (1 из 1 с игр) и завершил матч с показателем полезности «+5».

В среднем за игру в сезоне 2021-2022 Михайлюк набирает по 6,8 очка и 2,5 подбора.

Торонто – Нью-Йорк 120:105 (30:27, 26:18, 40:29, 24:31)