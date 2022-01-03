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Михайлюк набрал два очка в матче с Нью-Йорком

Баскетбол
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Небольшой вклад украинца в успех своей команды

Михайлюк набрал два очка в матче с Нью-Йорком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто на пустой домашней арене разобрался с ослабленным Нью-Йорком и закрепился на 10-й позиции в Восточной конференции.

Святослав Михайлюк провел на площадке почти 10 минут – украинец набрал 2 очка (1 из 1 с игр) и завершил матч с показателем полезности «+5».

В среднем за игру в сезоне 2021-2022 Михайлюк набирает по 6,8 очка и 2,5 подбора.

Торонто – Нью-Йорк 120:105 (30:27, 26:18, 40:29, 24:31)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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