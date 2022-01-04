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В НБА обновлен рекорд сезона – 56 очков Трэя Янга в матче с Портлендом. ВИДЕО
При этом его команда проиграла
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Разыгрывающий Атланты Трэй Янг в выездном матче против Портленда (131:136) обновил личный рекорд результативности и стал автором крупнейшего индивидуального перформанса сезона 2021-2022 в НБА.
Янг за 37 минут набрал 56 очков (17 из 26 с игры, 7 из 12 трехочковых и 15 из 15 с линии штрафных). Также на его счету 14 результативных передач.
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