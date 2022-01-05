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Харьковские Соколы могут получить техническое поражение в Кубке Украины

Баскетбол
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Кажется, наказание неизбежно

Харьковские Соколы могут получить техническое поражение в Кубке Украины

фото - ua.tribuna.com

Новина українською

Накануне Харьковские Соколы в матче 1/8 финала Кубка Украины уверенно разобрались с Химиком (78:64).

После игры выяснилось, что главный тренер харьковчан Валерий Плеханов во второй четверти нарушил лимит на легионеров. На протяжении 22 секунд на площадке одновременно находились пять иностранных игроков (Магони, Зечевич, Дэвис, Симмонс и Граф).

Согласно регламенту, в сезоне 2021-2022 клубы могут одновременно выпускать не более четырех легионеров.

Ожидается, что Харьковские Соколы получат техническое поражение и покинут Кубок Украины. Ранее за аналогичные нарушения из турнира вылетали Черкасские Мавпы (сезон 2018-2019) и те же Соколы (2019-2020).

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В статье: БК Химик (Южный) Кубок Украины по баскетболу БК Харьковские Соколы
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