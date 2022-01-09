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НБА. Детройт побеждает Орландо, проигрыши Милуоки и Нью-Йорк
Результаты тура НБА
В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Орландо"
97 – 92 (31-26; 21-19; 21-28; 24-19)
"Индиана" – "Юта"
125 – 113 (33-27; 28-25; 29-34; 35-27)
"Шарлотт" – "Милуоки"
114 – 106 (27-29; 20-12; 42-34; 25-31)
"Бостон" – "Нью-Йорк"
99 – 75 (21-26; 23-16; 32-18; 23-15)
"Финикс" – "Майами"
100 – 123 (29-33; 21-38; 29-27; 21-25)
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