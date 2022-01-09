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НБА. Детройт побеждает Орландо, проигрыши Милуоки и Нью-Йорк

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Детройт побеждает Орландо, проигрыши Милуоки и Нью-Йорк

UA-Футбол
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В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Орландо"

97 – 92 (31-26; 21-19; 21-28; 24-19)

"Индиана" – "Юта"

125 – 113 (33-27; 28-25; 29-34; 35-27)

"Шарлотт" – "Милуоки"

114 – 106 (27-29; 20-12; 42-34; 25-31)

"Бостон" – "Нью-Йорк"

99 – 75 (21-26; 23-16; 32-18; 23-15)

"Финикс" – "Майами"

100 – 123 (29-33; 21-38; 29-27; 21-25)

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В статье: НБА
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