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Михайлюк помог Торонто выиграть шестой матч подряд
Рэпторс в ударе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто в напряженном матче справился с Нью-Орлеаном и продлил свою победную серию до шести матчей, что позволило канадцам приблизиться к зоне плей-офф на расстояние 0,5 победы.
Святослав Михайлюк за 14 минут принес команде 7 очков (2 из 3 с игры, 3 из 3 с линии штрафных). Украинец завершил игру с показателем полезности «+6».
В текущем сезоне Михайлюк в среднем за вечер набирает по 6,5 очка и 2,4 подбора.
Торонто – Нью-Орлеан 105:101 (27:26, 22:22, 30:29, 26:24)
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