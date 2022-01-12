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Игроки Вашингтона подрались между собой в перерыве матча

Баскетбол
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Но вскоре конфликт был исчерпан

Игроки Вашингтона подрались между собой в перерыве матча

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Игроки "Вашингтон Уизардс" Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Монтрезл Харрелл устроили потасовку во время большого перерыва матча регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити Тандер". Об этом пишетThe Athletic.

По сведениям источника, чтобы разнять игроков, в конфликт пришлось вмешаться их товарищам по команде. А началось всё с того, что Харрелл выразил недовольство тем, что Колдуэлл-Поуп не отдал ему пас в одном из эпизодов матча. Однако, когда оба игрока зашли в раздевалку, конфликтная ситуация была уже исчерпана.

Отметим, что Харрелл в матче с "Оклахомой" набрал 12 очков, а в активе Колдуэлл-Поупа 16 баллов.

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В статье: Вашингтон Уизардз
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