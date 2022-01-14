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НБА. Милуоки разбил Голден Стэйт, Бруклин проиграл Оклахоме
Результаты матчей дня в НБА
фото - nba.com
Милуоки – Голден Стэйт 118:99 (37:21, 40:17, 20:34, 21:27)
Нью-Орлеан – Клипперс 113:89 (28:15, 25:19, 34:29, 26:26)
Мемфис – Миннесота 116:108 (25:31, 28:29, 37:24, 26:24)
Бруклин – Оклахома-Сити 109:130 (26:38, 25:32, 32:30, 26:30)
Денвер – Портленд 140:108 (41:28, 31:27, 29:25, 39:28)
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