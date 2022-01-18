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Зверский данк Уэстбрука через Гобера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Зверский данк Уэстбрука через Гобера – момент дня в НБА. ВИДЕОлавные моменты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил плеймейкер Лейкерс Рассел Уэстбрук, который в победном матче с Ютой забил сверху через Руди Гобера.
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