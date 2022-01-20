Пустовой набрал 12 очков в победном матче Еврокубка

Гран-Канария в матче регулярного чемпионата Еврокубка на выезде обыграла Цедевиту (75:60).

Артем Пустовой за 22 минуты набрал 12 очков (4 из 7 с игры, 4 из 4 с линии штрафных) и собрал 2 подбора, а его показатель эффективности составил «+13».

Пустовой в текущем сезоне отыграл в Еврокубке шесть матчей – в среднем за игру украинец набирает по 9,5 очка и 3,5 подбора.

Гран-Канария с показателем 6-2 занимает третье место в группе B.