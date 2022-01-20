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Пустовой набрал 12 очков в победном матче Еврокубка
Отличный перформанс украинца
фото - twitter.com
Гран-Канария в матче регулярного чемпионата Еврокубка на выезде обыграла Цедевиту (75:60).
Артем Пустовой за 22 минуты набрал 12 очков (4 из 7 с игры, 4 из 4 с линии штрафных) и собрал 2 подбора, а его показатель эффективности составил «+13».
Пустовой в текущем сезоне отыграл в Еврокубке шесть матчей – в среднем за игру украинец набирает по 9,5 очка и 3,5 подбора.
Гран-Канария с показателем 6-2 занимает третье место в группе B.
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