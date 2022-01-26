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Леброн повторил достижение Брайанта

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Лидер Лейкерс вышел на 14-е место по количеству игр в НБА

Леброн повторил достижение Брайанта

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс принял участие в победном матче регулярного чемпионата НБА с "Бруклин Нетс" (106:96). Благодаря этому он вышел на 14-е место по количеству игр в лиге за всю историю, сравнявшись с легендарным Коби Брайантом.

Напомним, Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса.

В самой игре Джеймс набрал 33 очка, 7 подборов и 6 передач. Столько же очков в активе Джеймса Хардена из "Бруклина". Также на счету Хардена трипл-дабл.

После 48 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги "Лос-Анджелес Лейкерс" идёт на восьмом месте в Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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