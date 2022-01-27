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Ягупова собрала дабл-дабл в матче Евролиги
Очередной отличный матч украинки
фото - fiba.basketball
Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил Гдыню (87:67).
Алина Ягупова провела на площадке почти 26 минут – капитан сборной Украины набрала 16 очков (6 из 14 с игры, 1 из 2 с линии штрафных), собрала 10 подборов и отдала 3 результативных передачи.
Украинка показала второй лучший в команде показатель эффективности – 25 баллов.
Алина Ягупова в текущем сезоне Евролиги в среднем за игру набирает по 17,6 очка, 5,0 подбора и 5,7 передачи, а Фенербахче с показателем 8-3 занимает четвертое место в группе B.
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