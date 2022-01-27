Пустовой помог Гран-Канарии выиграть матч в Еврокубке

Гран-Канария в очередном матче группового раунда Еврокубка на домашней арене легко разобралась с Промитеасом (81:62).

Артем Пустовой провел на площадке почти 19 минут – центровой сборной Украины набрал 4 очка (1 из 5 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), собрал 3 подбора и поставил 1 блок-шот.

Пустовой в сезоне 2021-2022 в матчах Еврокубка в среднем за вечер набирает по 8,7 очка и 3,4 подбора.

Гран-Канария в Еврокубке возглавляет группу B с показателем 8-2.