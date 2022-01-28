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Прометей прорывается в топ-16 Лиги Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Баскетбол
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Смотрим, как чемпион Суперлиги добывал историческую победу в Иерусалиме

Прометей прорывается в топ-16 Лиги Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

БК Прометей в решающем матче серии на выезде обыграл Хапоэль (85:75) и стал первым украинским клубом в топ-16 Лиги Чемпионов.

В топ-16 еврокубка Прометей сыграет в группе с Уникахой, Клужем и Остенде.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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