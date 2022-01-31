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НБА. Атланта вырвала победу над Лейкерс, Денвер разбил Милуоки
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Клипперс 90:115 (25:24, 22:27, 29:33, 14:31)
Атланта – Лейкерс 129:121 (34:33, 28:38, 29:30, 38:20)
Чикаго – Портленд 130:116 (29:35, 44:30, 31:27, 26:24)
Детройт – Кливленд 115:105 (24:29, 25:26, 35:33, 31:17)
Орландо – Даллас 110:108 (23:34, 41:25, 27:29, 19:20)
Милуоки – Денвер 100:136 (30:33, 27:32, 24:38, 19:33)
Финикс – Сан-Антонио 115:110 (23:31, 27:24, 29:36, 36:19)
Миннесота – Юта 126:106 (26:20, 26:28, 40:27, 34:31)
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