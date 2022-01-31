  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Атланта вырвала победу над Лейкерс, Денвер разбил Милуоки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Атланта вырвала победу над Лейкерс, Денвер разбил Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Атланта вырвала победу над Лейкерс, Денвер разбил Милуоки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шарлотт – Клипперс 90:115 (25:24, 22:27, 29:33, 14:31)

Атланта – Лейкерс 129:121 (34:33, 28:38, 29:30, 38:20)

Чикаго – Портленд 130:116 (29:35, 44:30, 31:27, 26:24)

Детройт – Кливленд 115:105 (24:29, 25:26, 35:33, 31:17)

Орландо – Даллас 110:108 (23:34, 41:25, 27:29, 19:20)

Милуоки – Денвер 100:136 (30:33, 27:32, 24:38, 19:33)

Финикс – Сан-Антонио 115:110 (23:31, 27:24, 29:36, 36:19)

Миннесота – Юта 126:106 (26:20, 26:28, 40:27, 34:31)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Атланта Хоукс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...