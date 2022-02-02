Пустовой набрал 12 очков в победном матче Еврокубка

Гран-Канария в матче регулярного чемпионата Еврокубка в овертайме вырвала победу над Валенсией (91-90).

Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал третьим по результативности в своей команде – за 22 минуты и 42 секунды он набрал 12 очков (5 из 8 с игры, 2 из 3 с линии штрафных) и собрал 4 подбора.

Артем Пустовой в сезоне 2021-2022 в Еврокубке в среднем за игру набирает по 9,5 очка и 4,3 подбора, а Гран-Канария с показателем 9-2 лидирует в Группе B.