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Пустовой набрал 12 очков в победном матче Еврокубка
Отличная игра украинца
фото - Twitter
Гран-Канария в матче регулярного чемпионата Еврокубка в овертайме вырвала победу над Валенсией (91-90).
Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал третьим по результативности в своей команде – за 22 минуты и 42 секунды он набрал 12 очков (5 из 8 с игры, 2 из 3 с линии штрафных) и собрал 4 подбора.
Артем Пустовой в сезоне 2021-2022 в Еврокубке в среднем за игру набирает по 9,5 очка и 4,3 подбора, а Гран-Канария с показателем 9-2 лидирует в Группе B.
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