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НБА. Милуоки разобрался с Лейкерс, Бруклин проиграл 9-й матч подряд

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Милуоки разобрался с Лейкерс, Бруклин проиграл 9-й матч подряд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Филадельфия – Финикс 109:114 (25:29, 34:26, 25:28, 25:31)

Бруклин – Бостон 91:126 (16:35, 27:34, 28:28, 20:29)

Атланта – Индиана 133:112 (40:22, 36:28, 30:25, 27:37)

Нью-Орлеан – Хьюстон 110:97 (35:30, 29:23, 22:23, 24:21)

Мемфис – Клипперс 135:109 (38:27, 32:28, 34:19, 31:35)

Даллас – Детройт 116:86 (36:26, 29:25, 33:20, 18:15)

Денвер – Нью-Йорк 132:115 (40:36, 43:24, 28:34, 21:21)

Портленд – Орландо 95:113 (28:32, 19:30, 32:21, 16:30)

Сакраменто – Миннесота 114:134 (35:35, 32:38, 23:29, 24:32)

Лейкерс – Милуоки 116:131 (24:38, 32:40, 29:31, 31:22)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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