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Суперлига. Харьковские Соколы не справились с Тернополем
Хозяева выглядели лучше
Фото - Facebook
11 февраля БК "Тернополь" легко справился с "Харьковскими Соколами" на своей арене в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Стоит отметить, что самым результативным стал американский легионер Майкл Дэвис, который играет за "Соколов". Он набрал 22 очка, 3 подбора, 1 передачу, 1 блок-шот и 2 перехвата.
У хозяев Доминикас Домаркас забросил 18-очков, совершил 3 подбора и 3 передачи.
Суперлига. Регулярный чемпионат
"Тернополь" – "Харьковские Соколы" – 76:66 (25:17, 16:19, 18:19, 17:11)
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