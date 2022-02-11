Суперлига. Харьковские Соколы не справились с Тернополем

11 февраля БК "Тернополь" легко справился с "Харьковскими Соколами" на своей арене в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Стоит отметить, что самым результативным стал американский легионер Майкл Дэвис, который играет за "Соколов". Он набрал 22 очка, 3 подбора, 1 передачу, 1 блок-шот и 2 перехвата.

У хозяев Доминикас Домаркас забросил 18-очков, совершил 3 подбора и 3 передачи.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Тернополь" – "Харьковские Соколы" – 76:66 (25:17, 16:19, 18:19, 17:11)