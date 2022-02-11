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Черкасские Мавпы в заключительной четверти вырывают победу у Запорожья

Баскетбол
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Интрига держалась до последних минут

Черкасские Мавпы в заключительной четверти вырывают победу у Запорожья

Новина українською

"Черкасские Мавпы" на выезде переиграли "Запорожье" в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Поединок получился интересным и захватывающим. В первой четверти болельщики увидели качели, но сильнейшего команды выявить так и не смогли. Вторая 10-минутка завершилась с преимуществом гостей. Хозяева не стали ждать и ответили мощным рывком, который помог команде не только сравнять счёт, но и выйти вперед. Исход матча предопределил рывок "Мавп" 10:0 на старте четвертой десятиминутки. Как итог – команда Михельсона одержала третью победу кряду.

Ткаченко и Дугат на двоих набрали 43 очка и стали звездами матча.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Запорожье – "Черкасские Мавпы" 82:86 (25:25, 19:22, 27:20, 11:19)

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В статье: БК Запорожье Черкасские Мавпы
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