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Черкасские Мавпы в заключительной четверти вырывают победу у Запорожья
Интрига держалась до последних минут
"Черкасские Мавпы" на выезде переиграли "Запорожье" в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Поединок получился интересным и захватывающим. В первой четверти болельщики увидели качели, но сильнейшего команды выявить так и не смогли. Вторая 10-минутка завершилась с преимуществом гостей. Хозяева не стали ждать и ответили мощным рывком, который помог команде не только сравнять счёт, но и выйти вперед. Исход матча предопределил рывок "Мавп" 10:0 на старте четвертой десятиминутки. Как итог – команда Михельсона одержала третью победу кряду.
Ткаченко и Дугат на двоих набрали 43 очка и стали звездами матча.
Суперлига. Регулярный чемпионат
"Запорожье – "Черкасские Мавпы" 82:86 (25:25, 19:22, 27:20, 11:19)
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