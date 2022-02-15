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Шикарный проход ДеРозана с данком – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил звездный форвард Чикаго ДеМар ДеРозан, который в матче с Сан-Антонио отличился эффектным данком после прохода.
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