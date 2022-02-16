Харьковские Соколы совершили невозможное в матче с Прометеем

Чемпион Украины Прометей в гостях уступил Харьковским Соколам.

Фаворитом считались Харьковские Соколы, в составе которых были более опытные игроки. Почти две десятиминутки игроки Прометея на равных противодействовали сопернику. Соколы в конце второй четверти создали комфортный отрыв в 10 очков – 49:39.

В дальнейшем харьковчане контролировали игру и в конце третьей четверти увеличили свое преимущество до 18 очков – 76:58. Завершилось все победой Соколов 98:73.

Следует отметить, что это поражение стало первым на счету Прометея в чемпионате. Харьковчане с 17 победами в 29 матчах идут пятыми.

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Харьковские Соколы – Прометей 98:73 (26:23, 23:16, 27:19, 22:15)