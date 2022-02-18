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НБА. Филадельфия обыграла Милуоки, Майами драматично дожал Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матчей дня

НБА. Филадельфия обыграла Милуоки, Майами драматично дожал Шарлотт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шарлотт – Майами 107:111 OT (30:37, 24:10, 17:17, 16:23, 10:10, 10:14)

Бруклин – Вашингтон 103:117 (28:26, 23:29, 27:23, 25:39)

Нью-Орлеан – Даллас 118:125 (27:45, 31:26, 23:34, 37:20)

Милуоки – Филадельфия 120:123 (27:24, 34:45, 32:31, 27:23)

Клипперс – Хьюстон 142:111 (36:27, 35:32, 36:20, 35:32)

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В статье: НБА Милуоки Бакс Филадельфии Сиксерс
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