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НБА. Филадельфия обыграла Милуоки, Майами драматично дожал Шарлотт
Результаты матчей дня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Майами 107:111 OT (30:37, 24:10, 17:17, 16:23, 10:10, 10:14)
Бруклин – Вашингтон 103:117 (28:26, 23:29, 27:23, 25:39)
Нью-Орлеан – Даллас 118:125 (27:45, 31:26, 23:34, 37:20)
Милуоки – Филадельфия 120:123 (27:24, 34:45, 32:31, 27:23)
Клипперс – Хьюстон 142:111 (36:27, 35:32, 36:20, 35:32)
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