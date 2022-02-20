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ЛеБрон может сегодня стать рекордсменом по количеству наград MVP All-Star
А также самым старым MVP
Фото: Sporting News
ЛеБрон Джеймс сегодня может завоевать свою 4 награду самого ценного игрока Матча всех звезд НБА. Таким образом, он станет игроком с наибольшим количеством наград, догнав Кобе Брайанта и Боба Петтита.
Джеймс, в возрасте 37 лет, также может стать самым старым MVP Матча всех звезд НБА, обогнав Шакила О'Нила, который сейчас обладает этим званием. Шак выиграл MVP в 36 лет. Леброн также является самым молодым MVP Матча All-Star, выиграв статуэтку в 21 год и 51 день.
ЛеБрон является капитаном одной из команд. Другой капитан – Кевин Дюрэнт – выиграл уже 2 звания MVP Матча всех звезд НБА.
⭐ The stars have aligned in Cleveland ⭐#TeamDurant vs. #TeamLeBron— NBA (@NBA) February 20, 2022
Watch the #NBAAllStar Game TONIGHT at 8:00pm/et on TNT & TBS pic.twitter.com/i3ceMztot9
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