Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джордан, Коби, ЛеБрон: все МVP Матчей всех звезд в истории НБА. ВИДЕО
Награда доставалась только избранным
Официальный YouTube-канал представил список всех баскетболистов в истории НБА, которым удавалось завоевать награду MVP в Матче всех звезд.
Лига определяет самых ценных игроков Матча всех звезд с 1951 года. Всего 14 баскетболистам удавалось взять награду больше одного раза, а рекордсменами являются Боб Петит и Коби Брайант (по 4 победы).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Стыдно, что говорю по-русски". Украинский игрок отреагировал на агрессию РФ
- ЛНЗ разгромил датчан, Любомир обыграл Мункач. Все спарринги клубов Второй лиги
- Остап Маркевич: Мариуполь - это Шахтер-2? Нет - название другое
- Команда ЛеБрона с 50-ю очками Карри победила в Матче всех звезд
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...