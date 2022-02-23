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Джордан, Коби, ЛеБрон: все МVP Матчей всех звезд в истории НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Награда доставалась только избранным

Джордан, Коби, ЛеБрон: все МVP Матчей всех звезд в истории НБА. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал представил список всех баскетболистов в истории НБА, которым удавалось завоевать награду MVP в Матче всех звезд.

Лига определяет самых ценных игроков Матча всех звезд с 1951 года. Всего 14 баскетболистам удавалось взять награду больше одного раза, а рекордсменами являются Боб Петит и Коби Брайант (по 4 победы).

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В статье: Коби Брайант НБА Майкл Джордан
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