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Джордан возглавил рейтинг лучших баскетболистов в истории НБА по версии ESPN
Ожидаемый выбор
ESPN расставил по местам представленный НБА список из 76 лучших баскетболистов в истории лиги.
Первую строку прогнозируемо занял шестикратный чемпион НБА с Чикаго Майкл Джордан.
Вторым стал действующий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, а топ-3 замкнул Карим Абдул-Джаббар.
Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Ларри Берд, Тим Данкан, Оскар Робертсон и Коби Брайант попали в топ-10.
Среди действующих игроков в топ-20 нашлось место Кевину Дюранту, Стефену Карри и Яннису Адетокумбо.
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