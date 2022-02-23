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Джордан возглавил рейтинг лучших баскетболистов в истории НБА по версии ESPN

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Джордан возглавил рейтинг лучших баскетболистов в истории НБА по версии ESPN

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ESPN расставил по местам представленный НБА список из 76 лучших баскетболистов в истории лиги.

Первую строку прогнозируемо занял шестикратный чемпион НБА с Чикаго Майкл Джордан.

Вторым стал действующий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, а топ-3 замкнул Карим Абдул-Джаббар.

Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Ларри Берд, Тим Данкан, Оскар Робертсон и Коби Брайант попали в топ-10.

Среди действующих игроков в топ-20 нашлось место Кевину Дюранту, Стефену Карри и Яннису Адетокумбо.

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В статье: баскетбол НБА Майкл Джордан
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