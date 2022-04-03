УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Голден-Стейт минимально побеждает Юту, поражения Бруклина и Чикаго
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Голден-Стейт минимально побеждает Юту, поражения Бруклина и Чикаго

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Голден-Стейт минимально побеждает Юту, поражения Бруклина и Чикаго

UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Бруклин"

122 – 115 (28-30; 37-20; 29-37; 28-28)

"Чикаго" – "Майами"

109 – 127 (30-31; 27-35; 22-32; 30-29)

"Голден-Стейт" – "Юта"

111 – 107 (23-30; 22-28; 36-29; 30-20)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...