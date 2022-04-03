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НБА. Голден-Стейт минимально побеждает Юту, поражения Бруклина и Чикаго
Результаты тура НБА
В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Бруклин"
122 – 115 (28-30; 37-20; 29-37; 28-28)
"Чикаго" – "Майами"
109 – 127 (30-31; 27-35; 22-32; 30-29)
"Голден-Стейт" – "Юта"
111 – 107 (23-30; 22-28; 36-29; 30-20)
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