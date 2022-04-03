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Жальгирис обыграл Црвену Звезду, которая отказалась держать флаг Украины
Получили по заслугам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
3 апреля состоялся матч Евролиги между командами Жальгирис и Црвена Звезда. Напомним, что Игроки Црвены Звезды отказались брать в руки флаг Украины.
Долго ждать не пришлось и карма тут же настигла "Црвену Звезду": в первой половине хозяева просто уничтожили гостей и с уверенным преимуществом ушли на большой перерыв.
После перерыва подопечные Радонича сумели сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время справедливость восторжествовала и "Жальгирис" уверенно обыграл своих оппонентов.
Жальгирис - Црвена Звезда 103:98 (23:14, 22:18, 15:35, 28:21, 15:10)
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