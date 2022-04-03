Жальгирис обыграл Црвену Звезду, которая отказалась держать флаг Украины

3 апреля состоялся матч Евролиги между командами Жальгирис и Црвена Звезда. Напомним, что Игроки Црвены Звезды отказались брать в руки флаг Украины.

Долго ждать не пришлось и карма тут же настигла "Црвену Звезду": в первой половине хозяева просто уничтожили гостей и с уверенным преимуществом ушли на большой перерыв.

После перерыва подопечные Радонича сумели сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время справедливость восторжествовала и "Жальгирис" уверенно обыграл своих оппонентов.

Жальгирис - Црвена Звезда 103:98 (23:14, 22:18, 15:35, 28:21, 15:10)