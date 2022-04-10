Фенербахче Алины Ягуповой уступил в финале Евролиги

Прошел финал женской Евролиги между турецким "Фенербахче" и венгерским "Шопроном", в котором победу одержали последние. Команда из одноименного города в Венгрии завоевала свой первый титул победителей женской Евролиги в истории.

Матч завершился со счетом 60:55. Из 55 очков своей команды, украинка Алина Ягупова, выступающая на позиции форварда, набрала 13, лучший результат в команде, и второй в целом на площадке. Её финальная статистическая линейка: 13 очков, 6 подборов и 5 ассистов.

Однако, все же в этом сезоне "Фенербахче" скорее всего не останутся без титулов, ведь они вновь идут первыми в турнирной таблице чемпионата Турции, а также победили в последних трех розыгрышах турнира.