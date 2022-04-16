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Легенда Филадельфии Чарльз Баркли: На Хардене большее давление, чем на любого другого игрока в плей-офф НБА
В ответ на заявление Джеймса о том, что он не чувствует давления перед плей-офф турниром
Фото: MARCA
Легендарный центровой "Филадельфии 76" Чарльз Баркли ответил защитнику команды Джеймсу Хардену, заявившему, что не испытывает давления перед первой серией плей-офф в новой команде:
"Джеймс Харден, ты говоришь, что не чувствуешь давления? Подумай еще раз. Люди в Филадельфии не позволят тебе выходить и играть плохо. На тебе сейчас большее давление, чем на любом другом игроке в плей-офф. Удачи тебе, но, Джеймс, не надо лукавить".
Харден перешел в "Филадельфию 76" в дедлайн обменов 2022 года из "Бруклин Нетс" вместо Бена Симмонса. За новую команду успел провести 21 матч в регулярном чемпионате, набирая по 21 очку, 7.1 подборов и 10.5 ассистов в среднем за игру.
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