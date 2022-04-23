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Лука Дончич сыграет в 4 матче против Юты Джаз
Игрок пропустил три первых матча из-за травмы
Фото: Fox News
Разыгрывающий защитник "Даллас Маверикс" Луки Дончич сыграет в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА против "Юты Джаз", как сообщил главный тренер команды Джейсон Кидд.
Он также заявил, что игровые минуты словенца будут ограничены, но отказался назвать их количество. Из-за травмы икроножной мышцы Лука Дончич пропустил первые три игры серии, две из которых "Даллас" выиграл.
В этом сезоне, в рамках регулярного чемпионата Дончич набирал по 28.4 очка, 9.1 подбора и 8.7 ассиста в среднем за игру.
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