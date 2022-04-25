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Шакил О'Нил назвал условия, при которых он готов стать главным тренером Лейкерс
Но случится ли это
Фото: instagram.com/shaq
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился мыслями о возможности стать главным тренером "Лос-Анджелес Лейкерс".
"Если бы "Лейкерс" предложили мне 25 миллионов долларов в год и четырёхлетний контракт, то я стал бы их тренером", — сказал Шакил в эфире The Big Podcast with Shaq.
"Лос-Анджелес" лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА после поражения в матче регулярного чемпионата с "Финикс Санз" (110:121).
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