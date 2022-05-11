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Леброн Джеймс обошел Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Неожиданно
Фото: Sporting News
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, пишет Sportico. За последний год баскетболист заработал $ 126,9 млн, что стало самым высоким показателем за его спортивную карьеру.
При этом доход от контракта и призовых у Леброна Джеймса не самый высокий — всего $ 36,9 млн, в то время как ещё $ 90 млн спортсмен получил за минувшие 12 месяцев от рекламных контрактов.
В топ-4, помимо Леброна, попали три футболиста — Лионель Месси, заработавший $ 122 млн, Криштиану Роналду ($ 115 млн) и Неймар ($ 103 млн).
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