Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Плей-офф. Бостон сравнивает счет в серии с Милуоки, Голден-Стейт в полуфинале
Результаты матча 1/4 финала
В ночь с 13 на 14 мая состоялись матчи 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Милуоки" – "Бостон"
95 – 108 (26-28; 17-25; 27-29; 25-26)
Счет в серии: 3-3
"Голден-Стейт" – "Мемфис"
110 – 96 (30-26; 23-25; 25-26; 32-19)
Счет в серии: 4-2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- россия Ураганами атаковала Днепропетровскую область
- Россияне утопили танковую роту, отступая с Белогоровки
- Петраков вызывает легионеров, Динамо побеждает в день 95-летия. Главные новости за 13 мая
- В возрасте 73 лет умер член Зала славы НБА
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти