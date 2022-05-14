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НБА. Плей-офф. Бостон сравнивает счет в серии с Милуоки, Голден-Стейт в полуфинале

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матча 1/4 финала

НБА. Плей-офф. Бостон сравнивает счет в серии с Милуоки, Голден-Стейт в полуфинале

UA-Футбол
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В ночь с 13 на 14 мая состоялись матчи 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Милуоки" – "Бостон"

95 – 108 (26-28; 17-25; 27-29; 25-26)

Счет в серии: 3-3

"Голден-Стейт" – "Мемфис"

110 – 96 (30-26; 23-25; 25-26; 32-19)

Счет в серии: 4-2

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В статье: плей-офф НБА
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