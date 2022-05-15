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Алина Ягупова стала чемпионкой Турции с Фенербахче
Уже второе чемпионство украинки
Фото: FIBA
Украинская баскетболистка Алина Ягупова завоевала второе подряд чемпионство Турции по баскетболу со стамбульским "Фенербахче". Клуб украинки выиграл финальную серию против "Мерсина" со счетом 3:0.
Ягупова сыграла в двух первых матчах серии, и набрала по 13 и 16 очков. Средние показатели Алины за 7 матчей плей-офф: 14.1 очка, 6.3 подбора и 5.4 ассиста.
Двукратная MVP женской Евролиги, Ягупова, провела за "Фенербахче" в этом сезоне 22 матча, в которых набирала по 18.1 очка, 5.1 подбора и 6.5 передачи. Всего стамбульский клуб побеждал в чемпионате Турции 19 раз.
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