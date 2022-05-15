Алина Ягупова стала чемпионкой Турции с Фенербахче

Украинская баскетболистка Алина Ягупова завоевала второе подряд чемпионство Турции по баскетболу со стамбульским "Фенербахче". Клуб украинки выиграл финальную серию против "Мерсина" со счетом 3:0.

Ягупова сыграла в двух первых матчах серии, и набрала по 13 и 16 очков. Средние показатели Алины за 7 матчей плей-офф: 14.1 очка, 6.3 подбора и 5.4 ассиста.

Двукратная MVP женской Евролиги, Ягупова, провела за "Фенербахче" в этом сезоне 22 матча, в которых набирала по 18.1 очка, 5.1 подбора и 6.5 передачи. Всего стамбульский клуб побеждал в чемпионате Турции 19 раз.