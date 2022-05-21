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Лейкерс надеются обменять Уэстбрука этим летом, но не хотят отдавать пик первого раунда
Организация ищет решение проблемы Расселла
Фото: New York Post
"Лос-Анджелес Лейкерс" надеются обменять разыгрывающего защитника команды Расселла Уэстбрука этим летом, по информации инсайдера Марка Штейна.
Как сообщается, "Лейкерс" понимают, что ради обмена им, скорее всего, придется отдать пик первого раунда, что не в интересах организации. Однако, руководство команды осознает, что от игрока нужно избавится в летнее межсезонье и не оставлять в команде на следующий сезон.
Ранее сообщалось о возможном обмене Уэстбрука на игрока "Шарлотт" Гордона Хэйворда, который сорвался из-за опасений касательно травматичности последнего.
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