  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс надеются обменять Уэстбрука этим летом, но не хотят отдавать пик первого раунда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс надеются обменять Уэстбрука этим летом, но не хотят отдавать пик первого раунда

Баскетбол
(1 голосов)

Организация ищет решение проблемы Расселла

Лейкерс надеются обменять Уэстбрука этим летом, но не хотят отдавать пик первого раунда

Фото: New York Post

UA-Футбол
Новина українською

"Лос-Анджелес Лейкерс" надеются обменять разыгрывающего защитника команды Расселла Уэстбрука этим летом, по информации инсайдера Марка Штейна.

Как сообщается, "Лейкерс" понимают, что ради обмена им, скорее всего, придется отдать пик первого раунда, что не в интересах организации. Однако, руководство команды осознает, что от игрока нужно избавится в летнее межсезонье и не оставлять в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось о возможном обмене Уэстбрука на игрока "Шарлотт" Гордона Хэйворда, который сорвался из-за опасений касательно травматичности последнего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде