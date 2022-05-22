Двукратный MVP Финала Евролиги интересен клубам НБА

Двукратный чемпион Евролиги и MVP двух Финалов Четырех подряд, защитник "Анадолу Эфес" Василие Мицич привлек внимание клубов НБА, как сообщает инсайдер Марк Штейн. Также серб в прошлом году был признан MVP Евролиги.

Сейчас права на Василие принадлежат "Оклахоме-Сити Тандер". Мицич был выбран под 52 пиком "Филадельфией 76" на драфте-2014. В декабре 2020 года он был обменян в "Тандер" с Алом Хорфордом и Тео Маледоном на Терранса Фергюсона, Дэнни Грина и Венсана Порье.

В прошедшем сезоне Евролиги он набирал по 18.2 очка, 2.7 подбора и 4.6 ассиста в среднем за игру. За четыре года игры за "Эфес" он дважды стал чемпионом Евролиги и еще раз вышел в финал. Также он дважды стал чемпионом Турции.