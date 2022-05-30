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Назван MVP финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА
Им был признан форвард Бостона
Фото: slamdunk
Форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум был признан MVP финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Этот приз лига вручает впервые. Он назван в честь легендарного игрока "Бостона" Ларри Бёрда.
Ранее MVP финальной серии Западной конференции был признан игрок "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри. Ему вручили приз имени Мэджика Джонсона.
Минувшей ночью "Бостон" завоевал путёвку в финал НБА. Счёт в серии — 4-3.
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