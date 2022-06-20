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Прометей начал комплектацию перед стартом в Еврокубке и Латвийско-эстонской лиге
Главный тренер Ронен Гинзбург остается во главе команды
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
Чемпион Украины по баскетболу, "Прометей" объявил о первых приобретениях этим летом.
По информации пресс-службы клуба, ряды коллектива из Каменского усилили игроки национальной сборной Украины: Иван Ткаченко, Илья Сидоров, Вячеслав Петров, Александр Липовой и Иссуф Санон. Сроки контрактов не разглашаются.
Напомним, что в новом сезоне "Прометей" примет участие в двух турнирах: Еврокубке и Латвийско-эстонской лиге. Базироваться клуб планирует в Риге. Украинские игроки каменчан не будут считаться легионерами, а вот к другим игрокам будет применяться привычный для Латвийско-эстонской лиги лимит – не более четырех иностранцев могут участвовать в каждой игре. Тренировать первую мужскую команду продолжит израильский специалист Ронен Гинзбург.
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