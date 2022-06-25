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Клуб Майкла Джордана определился с новым главным тренером

Баскетбол
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Шарлотт вновь возглавит Стив Клиффорд

Клуб Майкла Джордана определился с новым главным тренером

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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"Шарлотт Хорнетс", клуб НБА, принадлежащий легендарному баскетболисту Майклу Джордану, определился с фигурой главного тренера на предстоящий сезон. Команду возглавит Стив Клиффорд, как сообщает The Athletic.

Ранее, по информации издания, первичный кандидат на пост – ассистент коуча "Голден Стейт" Кенни Аткинсон – отказался от него. Он предпочел остаться в штабе новоиспеченного чемпиона НБА.

Сам Клиффорд же в прошлом уже работал в "Шарлотт" - он тренировал команду с 2013 по 2018 годы. Его на посту сменил Джеймс Боррего, проработавший следующие 4 сезона, и уволенный в апреле этого года.

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В статье: НБА Майкл Джордан Джеймс Боррего Шарлотт Хорнетс
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