Индиана Пэйсерс подписали контракт с форвардом сборной Китая

"Индиана Пэйсерс" заключили контракт с форвардом команды "G League Ignite" Фанбо Женгом. Винг является игроком национальной сборной Китая.

Chinese forward Fanbo Zeng of the G League Ignite is signing with the Indiana Pacers and will play for the team in Las Vegas NBA summer league, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2022

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, команда из штата Индиана планирует заиграть форварда в составе во время турнира Летней лиги НБА, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

Подписав контракт с командой из Индианаполиса, Фанбо Женг может стать девятым игроком родом из Китая, который сыграет в НБА. На данный момент больше всего матчей в лиге сыграли Том Мешери, родившийся в Харбине и выступавший за "Голден Стейт", "Сиэтл" и "Филадельфию"; а также Яо Мин, игравший за "Хьюстон".