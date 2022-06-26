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Индиана Пэйсерс подписали контракт с форвардом сборной Китая
Он станет лишь девятым игроком из Китая в истории НБА
Фото: Envergure
"Индиана Пэйсерс" заключили контракт с форвардом команды "G League Ignite" Фанбо Женгом. Винг является игроком национальной сборной Китая.
Chinese forward Fanbo Zeng of the G League Ignite is signing with the Indiana Pacers and will play for the team in Las Vegas NBA summer league, sources tell @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2022
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, команда из штата Индиана планирует заиграть форварда в составе во время турнира Летней лиги НБА, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
Подписав контракт с командой из Индианаполиса, Фанбо Женг может стать девятым игроком родом из Китая, который сыграет в НБА. На данный момент больше всего матчей в лиге сыграли Том Мешери, родившийся в Харбине и выступавший за "Голден Стейт", "Сиэтл" и "Филадельфию"; а также Яо Мин, игравший за "Хьюстон".
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