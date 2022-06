Индиана Пэйсерс подписали контракт с форвардом сборной Китая

"Индиана Пэйсерс" заключили контракт с форвардом команды "G League Ignite" Фанбо Женгом. Винг является игроком национальной сборной Китая.

Chinese forward Fanbo Zeng of the G League Ignite is signing with the Indiana Pacers and will play for the team in Las Vegas NBA summer league, sources tell @TheAthletic @Stadium.