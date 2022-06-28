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Святослав Михайлюк присоединился к национальной сборной перед матчами квалификации ЧМ-2023
Защитник поможет команде
Фото: Ann Arbor News
Украинский защитник Святослав Михайлюк присоединился к тренировочному лагерю мужской национальной сборной, завершающей подготовку к июльским матчам квалификации ЧМ-2023.
25-летний баскетболист, в прошлом сезоне выступавший в клубе НБА Торонто Репторс, уже прибыл в Ригу и провел первую тренировку с командой. В сезоне 2021/22 Михайлюк набирал в составе канадского клуба 4.6 очка за 12.8 минуты на паркете.
Уже 1 июля наша национальная команда сыграет в Риге против Грузии, а 4 июля в Скопье будет противостоять Северной Македонии. 7 июля сборная Украины сыграет в Риге перенесенный матч против чемпионов мира испанцев.
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