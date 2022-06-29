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Багатскис: Спасибо Федерации баскетбола Латвии, которая нас поддержала с первых дней начала войны

Баскетбол
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Наставник сборной поблагодарил федерацию за гостеприимство

Багатскис: Спасибо Федерации баскетбола Латвии, которая нас поддержала с первых дней начала войны

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Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от матчей квалификации чемпионата мира-2023.

"Спасибо Федерации баскетбола Латвии, которая нас поддержала с первых дней начала войны. После матча с Испанией в феврале мы приехали в Латвию, нас здесь поселили, кормили первое время. Мы очень за это благодарны".

Грузия, по моему мнению, умная команда, которая возьмет все, что ей разрешишь. Наша задача ничего ей не разрешить.

Святослав Михайлюк проведет с нами всего четыре тренировки. Посмотрим.

Очень нуждаемся в поддержке и украинцев, и латышей. Хотелось бы, чтобы на арене был шестой игрок, который погонит нас вперед.

Мы не зря выбрали Ригу как домашнюю арену. Латышский зритель в последнее время не избалован такими соперниками. Да, сборная Латвии играет хорошо, но такие соперники как Грузия и Испания – сборные самого высокого уровня.

Напомним, сборная Украины в Риге 1 июля сыграет против Грузии, а 7 июля против Испании.

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В статье: Айнарс Багатскис
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Источник:
ФБУ

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