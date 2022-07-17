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Сборная Украины одержала первую победу на ЧЕ U-20 по баскетболу над Литвой, седьмой командой мирового рейтинга
Среди литовцев – сын легендарного игрока НБА и члена Зала славы баскетбола
Фото: ФБУ
Сборная Украины провела второй матч на чемпионате Европы по баскетболу U-20, проходящему в столице Черногории Подгорице. Украинцы обыграли сборную Литвы со счетом 71:69.
Примечательно, что сборная Украины занимает 41 место в мировом рейтинге ФИБА, а сборная Литы – седьмое. Более того, в составе литовской национальной команды играет сын легендарного игрока НБА Шарунаса Марчюлёниса Аугустас.
Лучшими игроками по набранным очкам в составе сборной Украины стали Богдан Брунюк с 21 очком, Максим Шульга с 15 и Александр Кобзыстый тоже с 15. Наибольшее количество ассистов: у Александра Ковляра (5) и снова-таки у Шульги (4).
Сборная Украины U-20 – Сборная Литвы U-20 71:69
Состав сборной Украины:
Ковляр, Кобзистый, Бублык, Кошеватский, Иванов, Шиманский, Шульга, Дзюба, Ивашов, Журавлев, Брунюк.
Состав сборной Литвы:
Марчюлёнис, Монтвила, Стенионис, Будрыс, Прейбыс, Кьюдулас, Тамулевичус, Рубставичус, Пивориус, Ярушевичус, Рубинас, Бутка.
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