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Вашингтон Уизардс рассматривает возможность подписания Кевина Дюранта

Баскетбол
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Об этом рассказал один из инсайдеров

Вашингтон Уизардс рассматривает возможность подписания Кевина Дюранта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Инсайдер Hoops Wire Сэм Эмико сообщает, что "Вашингтон Уизардс" рассматривает возможность подписания Кевина Дюранта в текущее межсезонье.

"Сразу несколько источников предлагают последить за действиями "Уизардс", которые могут предпринять попытку подписать Кевина. Дюрант родом из Вашингтона, так что, возможно, он будет не против поиграть дома в одной команде с Брэдли Билом", — сообщил Эмико в социальных сетях.

Напомним, форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант запросил возможность обмена этим летом.

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В статье: Кевин Дюрант Вашингтон Уизардз
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