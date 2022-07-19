Инсайдер Hoops Wire Сэм Эмико сообщает, что "Вашингтон Уизардс" рассматривает возможность подписания Кевина Дюранта в текущее межсезонье.

"Сразу несколько источников предлагают последить за действиями "Уизардс", которые могут предпринять попытку подписать Кевина. Дюрант родом из Вашингтона, так что, возможно, он будет не против поиграть дома в одной команде с Брэдли Билом", — сообщил Эмико в социальных сетях.

Напомним, форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант запросил возможность обмена этим летом.