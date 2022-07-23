Сборная Боснии и Герцеговины может пропустить Евробаскет из-за нехватки средств

Национальная сборная Боснии и Герцеговины может пропустить предстоящий чемпионат Европы по баскетболу из-за нехватки финансирования местной баскетбольной федерации. Как отмечается в заявлении организации, шесть разных сборных страны выступают на турнирах в этом году.

"Мы стучали во многие двери, просили о поддержке, но нас встречали отрицательными ответами, а зачастую просто игнорировали. Особенно это относится к государственным, юридическим и местным органам власти.

Как будто речь идет не о сборных нашей страны. Иначе как объяснить тот факт, что денег, например, из государственного или федерального бюджета на отдельные клубы и ассоциации больше, чем на сборные команды?"