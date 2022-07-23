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Сборная Боснии и Герцеговины может пропустить Евробаскет из-за нехватки средств
Баскетбольной федерации не хватает бюджета
Фото: FIBA
Национальная сборная Боснии и Герцеговины может пропустить предстоящий чемпионат Европы по баскетболу из-за нехватки финансирования местной баскетбольной федерации. Как отмечается в заявлении организации, шесть разных сборных страны выступают на турнирах в этом году.
"Мы стучали во многие двери, просили о поддержке, но нас встречали отрицательными ответами, а зачастую просто игнорировали. Особенно это относится к государственным, юридическим и местным органам власти.
Как будто речь идет не о сборных нашей страны. Иначе как объяснить тот факт, что денег, например, из государственного или федерального бюджета на отдельные клубы и ассоциации больше, чем на сборные команды?"
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