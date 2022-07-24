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Сборная Украины получила план подготовки к Евробаскету-2022
Удачи нашим ребятам
Сборная Украины по баскетболу получила четкий план подготовки к старту Евробаскета-2022. Его обнародовал тренер нашей команды Айнарс Багатскис.
28.07 – 10.08: сбор в Риге, Латвия
10.08 – 15.08: турнир в Стамбуле, Турция
15.08 – 19.08: сбор и контрольный матч Хельсинки, Финляндия
19.08 – 23.08: сбор в Риге, Лавтия
24.08: матч отбора на ЧМ-2023 против Италии
26.08: вылет в Исландию
27.08: матч отбора на ЧМ-2023 против Исландии
28.08 – 31.08: сбор в Риге
31.08: вылет в Милан
02.09: старт группового раунда Евробаскета-2022
Кроме непосредственной подготовки к Евробаскету-2022 наша команда сыграет матчи отбора на ЧМ-2023.
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