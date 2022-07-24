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Черногория победила в матче за третье место на домашнем молодежном Евробаскете
Обыграли Израиль со счетом 86:77
Фото: The Limited Times
Сборная Черногории победила в матче за третье место на Евробаскете U-20, проходящем в столице страны, Подгорице. В матче за бронзовые медали черногорцы обыграли израильтян со счетом 86:77.
Ранее сборная Черногории проиграла в полуфинальном матче сборной Литвы со счетом 63:67 (17:15, 18:13, 14:24, 14:15), а Израиль уступил Испании со счетом 84:75 (15:25, 20:23, 22:18, 18:18).
Лучшим игроком в составе молодежной сборной Черногории стал защитник немецкого "Ратиофарм Ульм" Федор Зугич, набравший 22 очка, 2 подбора и 1 ассист. Лучший из израильтян – центровой Гилад Леви из испанского "Эстудиантеса", набравший 25 очков и 10 подборов.
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