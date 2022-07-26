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Кайри Ирвинг хочет остаться в Бруклине

Баскетбол
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Баскетболист не намерен покидать клуб

Кайри Ирвинг хочет остаться в Бруклине

Фото: NBC News

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Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг намерен остаться в команде в следующем сезоне, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, Ирвинг намеревается остаться в команде независимо от того, сохранит "Бруклин" Кевина Дюранта или нет.

Напомним, в прошлом сезоне Кайри Ирвинг принял участие в 29 матчах за "Бруклин" в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора.

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В статье: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
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