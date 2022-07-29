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Виталий Зотов в новом сезоне будет играть в Латвии
Он уже имеет опыт выступления за границей
Фото: ФБУ
Разыгрывающий сборной Украины Виталий Зотов остается игроком латвийского ВЕФа. Об этом объявил рижский клуб.
Зотов начал прошлый сезон в "Днепре", а после начала полномасштабной войны в Украине перебрался в Латвию. В составе ВЕФа Виталий выиграл три трофея: Кубок Латвии, чемпионат Латвии и Латвийско-Эстонскую лигу.
Персональная статистика у Зотова во всех турнирах была примерно похожей, так в латышском первенстве на счету украинца средние показатели составили 5,5 очков + 3,8 ассистов, а в Латвийско-Эстонской Лиге 5,9 набранных пунктов + 3,3 результативных передачи .
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