Виталий Зотов в новом сезоне будет играть в Латвии

Разыгрывающий сборной Украины Виталий Зотов остается игроком латвийского ВЕФа. Об этом объявил рижский клуб.

Зотов начал прошлый сезон в "Днепре", а после начала полномасштабной войны в Украине перебрался в Латвию. В составе ВЕФа Виталий выиграл три трофея: Кубок Латвии, чемпионат Латвии и Латвийско-Эстонскую лигу.

Персональная статистика у Зотова во всех турнирах была примерно похожей, так в латышском первенстве на счету украинца средние показатели составили 5,5 очков + 3,8 ассистов, а в Латвийско-Эстонской Лиге 5,9 набранных пунктов + 3,3 результативных передачи .