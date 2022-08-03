Неизвестный взломал твиттер-аккаунт владелици Лос-Анджелес Лейкерс

Владелица "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс выступила с заявлением через официальный аккаунт команды в социальных сетях, прокомментировав взлом своей личной странички.

Напомним, ранее неизвестный взломал твиттер-аккаунт Басс и попытался продать через него несколько игровых приставок PlayStation.

"Болельщики "Лейкерс", мой аккаунт в "Твиттере" был взломан. Пожалуйста, не реагируйте и не высылайте деньги. Это незаконные предложения. В "Лейкерс" сообщат, когда я верну себе учётную запись", – написала Брасс.

Некоторые пользователи выложили под публикацией шуточные фотографии с перепиской, где они якобы совершили сделку, и просили Басс вернуть деньги.